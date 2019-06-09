شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دبلومات مهنية تمنحها جامعة القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 دبلومات مهنية يمنحها مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وهذه الدبلومات لا تساهم فيها أقسام الكلية الواحدة بجامعة القاهرة فقط ولا بين كلية أو أكثر داخل الجامعة بل تتسع لأكثر من ذلك كى تحقق المنظومة المتكاملة لتكون بين كلية أو أكثر من جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى.

هذه الدبلومات المهنية هى: الدبلوم المهنى للمحاسبة يوجد بها ثلاث تخصصات "محاسبة مالية فرع مراجعة، ومحاسبة مالية فرع تكاليف إدارية، ومراجعة فرع محاسبة مالية"، ودبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الإبتدائى (إعاقة عقلية – إعاقة سمعية – صعوبات التعلم- التوحد)، ودبلوم خدمات التغذية التطبيقية، ودبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها، ودبلوم الإعلام الرياضى، ودبلوم الحقوق العينية العقارية، ودبلوم تنسيق الحدائق وصيانتها، ودبلوم التعلّم الإلكترونى، ودبلوم التأهيل السياسى للمرأة.

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وتتلخص متطلبات التسجيل، فى أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو على درجة معادلة لها، وأن يتقدم الطالب إلى مركز جامعه القاهرة للتعليم المفتوح جامعه القاهرة لتقديم أوراقه، ويكون القيد للدبلومات المهنية مرتين فى العام، وتقدم طلبات القيد فى موعد يعلن عنه من خلال مركز التعليم المفتوح فى نفس مواعيد التسجيل للفصول الدراسية الأساسية (سبتمبر ومارس من كل عام) .

وتقر اللائحة التدريسية للمركز، فى الدبلوم المهنى فصليين دراسيين متتاليين وهى دبلومة أون لاين، وتحسب النهاية العظمى لمجموع الدرجات لكل مقرر على أساس 100 درجة، ويكون الطالب ناجحا فى المقرر بحصوله على 50 % على الأقل من درجة النهاية العظمى، ويعتبر الطالب راسباً فى حالة حصوله على أقل من 50 % من درجة النهاية العظمى، وعند رسوب الطالب فى أى عدد من مواد الفصل الدراسى الأول يمكنه تسجيل هذه المواد مع مواد الفصل الدراسى التالى لأداء الامتحان فيهم فى نهاية الفصل الدراسى (يناير- يوليو).

وفى حالة حصول الطالب على دبلوم مهنى فى إحدى تخصصات الدبلومة ورغبته فى التسجيل فى تخصص آخر بذات الدبلومة فيجوز إعفائه من المقررات السابق دراستها والنجاح فيها فى الدبلوم السابق.