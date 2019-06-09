شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 9/6/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

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الطقس فى الأردن

نهاراً:

تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي لتُصبح أقل من مُعدلاتها العامة بقليل.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية، وصيفياً اعتيادياً في بقية المناطق.

ويحتمل هطول زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء من جنوب المملكة بمشيئة الله.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام.

وتسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في الجبال. مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في جنوب المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الاعتدال بشكل كبير ويسود جو صيفي معتدل نهاراً في كافة المناطق الفلسطينية ما عدا المناطق الغورية. مساءاً وليلاً يسود جو منعش ويصل لحد أن يكون بارد نسبياً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.