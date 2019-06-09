مرصد الإفتاء يشيد ببسالة الجيش والشرطة في القصاص لشهداء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الارهابية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

ونوه مرصد الإفتاء ببيان وزارة الداخلية الذي أصدرته اليوم السبت، وأكدت خلاله استمرار عمليات القصاص من الإرهابيين وجماعاتهم والقصاص لشهداء الكمين الأمني بالعريش وتمكنها من قتل 4 عناصر إرهابية من المتورطين في تنفيذ الهجوم على كمين أمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش، بعدما تم رصدهم داخل أحد العقارات بمنطقة أبو عيطة بالعريش، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف وأسلحة نارية، وذخائر وعبوات ناسفة.

وأكد مرصد الإفتاء أن الشعب المصري ينظر - باعتزاز وإكبار - للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

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وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى - بكل قوة - لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون - بكل قوة وشجاعة - لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.

وشدد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصري في استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

ودعا المرصد إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.