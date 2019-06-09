شكرا لقرائتكم خبر عن «المحرصاوي» يتابع سير امتحانات جامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، واطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وتوفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.

ووجّه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.

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وشدد على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أداء الطلاب امتحانات النصف الثانى من العام الجامعى والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وفى أسيوط، تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، أعمال لجان الامتحانات والكنترولات بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمحافظة للاطمئنان على انتظام وحسن سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم فى أداء الامتحان.

وفى المنيا، قال الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، إنه تم استئناف الامتحانات داخل 20 كلية، أمس، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، دون تغيير فى جدول الامتحانات، ونفى صحة ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعى حول مد إجازة عيد الفطر للطلاب والعاملين بالجامعة إلى اليوم. وشكّلت جامعة أسوان 4 لجان خاصة لأداء الامتحانات داخل مستشفى أسوان الجامعى والصداقة للطالبات اللاتى أُصبْن فى حادث التصادم، الذى وقع بين سيارتين بطريق أسوان الصحراوى الغربى، وراح ضحيته 9 أشخاص، بينهم الطالبة هدى محمود حامد، بكلية التربية، والتى لقيت مصرعها فى الحادث، وأُصيب 4 من زميلاتها، تم نقلهن إلى المستشفى الجامعى والصداقة بأسوان.