شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يجتمع لبحث مخالفات تغطية حادث العريش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجتمع لجنة الشكاوى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، لبحث عدد من الشكاوى المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابى والعنوان المثير للجدل من جانب موقع «التحرير» الإلكتروني، وكذلك وقائع أخرى تتعلق بالتحريض على العنف.

وقال جمال شوقى، رئيس اللجنة، لـ«المصري اليوم»: «سنناقش مخالفات وردت بعدد من الوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن كود التغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابى، وتشمل صفحة و3 مواقع إخبارية، هي: صدى البلد، وصوت المسيحى الحر، وموقع آخر، بالإضافة إلى صفحة عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، في موقع «فيس بوك»، كما سنناقش تقرير لجنة الرصد بشأن عنوان «حدث في مثل هذا اليوم» المثير للجدل الذي نشره موقع التحرير، وكذلك شكاوى لجنة الرصد بشأن إعلان «شيبسي تايجر» لاحتوائه على مشاهد عنف.

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وأضاف «شوقى»: «سنناقش كذلك انتهاكات للمعايير المهنية بشأن تغطية حادث إجرامى في المنصورة وتضمنت نشر فيديو لجريمة بلطجة في الشارع، خاصة أن نشر مشاهد العنف محظور وفقًا لمعايير وأكواد المجلس»، مشدداً على أن اللجنة ستطبق ما ورد بلائحة جزاءات المجلس الأعلى على هذه الوقائع خاصة فيما يتعلق بتغطية الحادث الإرهابى، وكذلك وقائع التحريض على العنف.

يذكر أن كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن 5 بنود، هي الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أي آراء أو معلومات، سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلاميين، تؤدى إلى النيل من تماسك الشعب المصرى أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية. وفى حال مخالفة الكود تصل العقوبة وفقاً للائحة الجزاءات إلى الحجب وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

في سياق آخر، تجتمع لجنتا الرصد والدراما، التابعتان للمجلس، غداً، لبحث أداء القنوات الفضائية بشكل عام طوال شهر رمضان، سواء فيما يتعلق بالدراما أو البرامج أو الإعلانات، وذلك استعدادًا لإعلان التقرير النهائى بشأنها.