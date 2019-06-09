شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: غرف عمليات للتحقق من كفاءة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الموارد المائية والرى إن إجازة عيد الفطر المبارك، شهدت نشاطًا غير مسبوق لقيادات وأجهزة الوزارة على المستويين المحلى والدولى، من مرور دورى على كافة منشآت الرى للاطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيلها، بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين.

وأضافت الوزارة، في بيان، إنه على المستوى المحلى تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات، ما كان له بالغ الأثر في المحافظات، كما تم خلال أيام العيد متابعة حالة المياه بترعة السويس ومحطات مياه الشرب والاطمئنان على عمل المحطة بكفاءة، ووصول المياه لترعة الشلوفة بالدرجات والمناسيب الكافية، فضلاً عن متابعة حالة المياه في الصف بالجيزة، وعمل كافة الاحتياطات والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة، لضمان عدم حدوث أي ارتفاع للمياه في المنطقة، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات في حينها.

وأوضحت أن المتابعة المستمرة لأجهزة الوزارة لنهر النيل ساهمت في التصدى لمحاولات التعدى بمختلف المحافظات المطلة على النهر، موضحا أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تابعت تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية حيث تفقد رئيس المصلحة محطة القصبى والقصبى الإضافية، ومحطة بنى عبيد ومحطة صفط للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات.