شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بيئية واسعة على مصانع أسمنت وأسمدة وورش القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة حملة موسعة للتفتيش البيئى في محافظات القاهرة الكبرى خلال أجازة عيد الفطر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عديدة للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتها للنيابة.

واستهدفت لجنة مشتركة من فرع جهاز شؤون البيئة عدداً من المنشآت السياحية ومصانع الأسمنت والأسمدة وورش أبوزعبل وعدداً من المنشات الطبية والعيادات والوحدات الصحية، كما تم التفتيش على مناطق الصرف على نهر النيل وعدد من مقالب القمامة العمومية والمدافن، كما جرى تشكيل لجان لقياس عوادم السيارات، كما تم فحص منشآت بمنطقة القناطر الخيرية، وتبين وجود بعض المخالفات للاشتراطات البيئية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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وأجرى فرع القاهرة الكبرى أيضاً مراجعة بيئية لعدد من الشركات، وذلك ضمن إجراءات مراجعة خطط الالتزام والإصحاح البيئي للمنشآت للحد من أي مصادر محتملة للتلوث والتأكد من تلافى المخالفات البيئية التي يتم رصدها في وقت سابق، وتبين لأعضاء الحملة أن عدد من المنشآت تلافت مخالفات سابقة.

من جانبها، نبهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن التفتيش البيئى يهدف لدعم وتعزيز البيئة والصحة العامة لأن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار على البيئة وصحة الإنسان أيضاً، لذا تؤدى الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف الأضرار التي يتعرض لها العاملون في المنشأة، وكذلك المواطنون المقيمون في المناطق المحيطة بها، فضلاً عن حماية البيئة.

وأوضحت الوزيرة أن قانون البيئة يتمتع بمرونة في التعامل وكذلك بصرامة في العقوبات في حال تكرارها، إذ يتم حفظ تقرير التفتيش في حال إزالة المخالفة فيما يتم الغلق إذا استمر المخالف في تصرفه بجانب اتخاذ الإجراءات القضائية.