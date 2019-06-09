شكرا لقرائتكم خبر عن "بالمياه والسندوتشات".. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم بعد انتهاء امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اقتراب الوقت المخصص للإجابة على امتحان مادة اللغة العربية، للثانوية العامة من الانتهاء، الذى بدأ في التاسعة من صباح اليوم، استعد أولياء الأمور الموجودين أمام بوابات لجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية، بمدينة 6 أكتوبر، لانتهاء مدة الإجابة على الامتحان واستقبال ابنائهم للاطمئنان على مستوى الامتحان، بشراء زجاجات مياه، وسندويتشات.

جاء ذلك بالتزامن مع ترديدهم مجموعة من الأدعية، لدعم ابنائهم وقراءة بعض الآيات القرآنية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم". كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا. Advertisements وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط. وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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