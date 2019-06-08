شكرا لقرائتكم خبر عن لانصرافهم وتغيبهم عن العمل.. إحالة 11 طبيبًا وموظفًا بكفر الشيخ إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 11 موظفاً وطبيباً بالوحدة الصحية بكفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، حيث تضمنت لائحة التحقيق «إحالة 4 موظفين وأطباء لتغيبهم عن العمل، و7 موظفين وأطباء لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني».

وبالمرور على القرية، تبين أن مستوى النظافة بوجه عام بالقرية جيد بخلاف بعض الأماكن، حيث تتراكم القمامة على جسر الترعة بوسط القرية، وبعض أعمدة الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، وبالمرور على الوحدة الصحية تبين سوء حالة كشافات الكهرباء بالوحدة، وانخفاض سور الوحدة بشكل كبير بالإضافة إلى تهالكه، وبالمرور على مركز الشباب بالقرية تبين انتظام العمل به، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

Advertisements

وكلف «إسماعيل»، اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، كما كلف إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام بالتحقيق في مخالفات الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية كفر العجمي ببيلا.

ومن جانب آخر، تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال إدارة شرطة البيئة والمسطحات بشأن المرور الشهري على كافة الوحدات النهرية الثابت منها والمتحرك وقوارب الصيد والصنادل لبيان الصالح منها والمنتهى بنطاق المحافظة، وقامت الإدارة متمثلة في قسم مسطحات دسوق بالتنسيق مع الجهات الإدارية والمعنية (قسم الملاحة الداخلية لمركز ومدينة دسوق وفوة ومطوبس) في الفترة 25 إبريل 2019، إلى 25 مايو 2019، وقد أسفر المرور على (72) وحدة نهرية تعمل معديات نقل ركاب ولنشات نزهة عامة وخاصة وقاعات أفراح ومعديات خاصة ومعديات نقل بضائع ونقل خضروات منها تسير بالآلة ومنها تسير بالمجداف بناحية مركز ومدينة دسوق – فوة – مطوبس، منها «25 وحدة نهرية مخالفة لشروط التراخيص، نقص في أدوات السلامة، حمولة زيادة، عدم وجود أفراد الطاقم، 31 وحدة نهرية متوقفة بمرساها ولا تعمل أثناء المرور، 16 وحدة نهرية منتهية التراخيص وتم إيقافها إدارياً.

وكذا تم المرور بالتنسيق مع مكتب مصايد دسوق التابع لمنطقة كفرالشيخ (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) على قوارب الصيد بمجرى نهر النيل فرع رشيد، وأسفر المرور على 30 مخالفة عدم الاحتفاظ بالتراخيص أثناء الصيد، 29 مخالفة لقانون الصيد، 82 مخالفة جوبية غزل سلك، 20 مخالفة صيد دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وقيدت بأرقام أحوال القسم وأرسلت لمركز وأقسام الشرطة المختصة لقيدهم والعرض على النيابة.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات والبيئة، والمهندس ثابت السويفى، وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة المركزية للثروة السمكية، والأجهزة المعاونة لجهودهم المبذولة في فرض سيادة القانون وضبط المخالفين وحماية أرواح المواطنين.