شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لـ 36 ألف عميل بتكلفة 142 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، توصيل الغاز الطبيعى لـ 36 ألف عميل بمراكز بلطيم، البرلس، فوة، بيلا، الجرايدة، بناءً على التقرير الشهرى لموقف مشروع الغاز الطبيعى على مستوى محافظة كفر الشيخ باعتماد قدره 142 مليونًا و874 ألف جنيه على النحو التالي:

في مدينة بلطيم، بلغ عدد العملاء 11 ألف عميل باعتماد 49.654 مليون جنيه والشركة المنفذة نيو جاس.

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وفى مدينة البرلس، بلغ عدد العملاء 6000 عميل باعتماد بلغ 21.765 مليون جنيه والشركة المنفذة نيو جاس.

وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء 4000 عميل مرحلة أولى باعتماد 14.555 مليون جنيه، والشركة المنفذة شبكات.

وفى مدينة بيلا، بلغ عدد العملاء 12 ألفًا، بالإضافة إلى 3000 عميل بقرية الجرايدة ببيلا باعتماد 55.9 مليون جنيه، والشركة المنفذة مكتب مصر – الاتحاد.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.