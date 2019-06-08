شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «قسمت» الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة.. والجنازة الأحد في الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحلت قسمت، الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة وزوجة الفنان أحمد دياب، ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر غدٍ الأحد من مسجد نصر الدين بالهرم.

و«قسمت» هي ابنة رشدي أباظه من زوجتة الثانية السيدة باربرا الأمريكية، وكانت قد ذكرت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي» منذ عامين، أن والدها تزوج خمس مرات، كانت المرة الأولى بالفنانة تحية كاريوكا وثاني زيجاته كانت من الدتها، ومن بعدها الفنانة الراحلة سامية جمال، لافتة إلى أن زواج «رشدي» من «سامية»، استمر لمدة 18 عامًا، وتعد أطول فترة زواج، وأنه تزوج الفنانة الراحلة صباح، أثناء فترة زواجه من «سامية»، وقالت إنها تشعر بالفخر لكونها ابنة رشدي أباظة، الذي لا يزال يتمتع بعشق الجمهور.

وأوضحت أنه صعب بالنسبة للممثلين أن يعطوا أولادهم مثل كل الآباء العاديين، لأنه ليس لدية بنت واحدة لكن عنده بلد بحالها يدّيها، وده بيأخذ من أولاده.