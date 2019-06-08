شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس صلوات عشية تجليس أسقف جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس والشعب القبطي.

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وقال قداسة البابا، في كلمته خلال الصلوات: «نفرح بالسيامات المباركة لآباء أحباء للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونقيم 4 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية لخدمة الكنيسة في مواقع متعددة، كما نفرح بترقية أحد الآباء الأساقفة الشيوخ، وهو له في الأسقفية أكثر من 40 عامًا والذى يخدم في مناطق كثيرة من أفريقيا، وإن كان تركيز الخدمة في دولة جنوب أفريقيا».

وشهدت الصلوات بدء طقس تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب أفريقيا، وسيامة الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، والراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط، والراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر، والراهب القمص بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشية شرق كندا.

ومن المنتظر أن تستكمل غدا طقوس وصلوات السيامة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.