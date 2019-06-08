شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تستجيب لـ3 شكاوى لقراء ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت الحكومة لشكاوى قراء الخليج 365، والتى من بينها الشكوى التى نشرها الموقع من إستياء أهالى قرية بسنديله من تراكم القمامة والمخلفات بشوارع قرية بسنديله التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع ”الخليج 365” وأعلن توجيه للجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

وأعلن المنظومة تكليف اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس لـ"عبدالرحمن الرفاعى" رئيس الوحدة المحلية ببسنديله بشن حملة نظافة عامة بالقرية، وتم رفع 12 طن قمامة تم توصيلهم إلى مصنع تدوير القمامه بقلبشو.

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كما أعلنت أنه استجابة لشكوى أخرى نشرت على موقع ”الخليج 365” من القارئ مصطفى عبد المنعم سعد عبر خدمة "صحافة المواطن" بغرق شارع مصطفى سعد بمنطقة وراق العرب فى محافطة الجيزة بمياه الصرف الصحى، فإنه تم إتخاذ اللازم وإصلاح الإنسداد.

وأعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إنه بخصوص شكوي أهالي قرية الكويت بمركز دشنا من قطع مياه الشرب فإن قرية الكويت هي أحد نجوع قرية أبو مناع شرق بتعداد سكان ٤٠٠٠ نسمة وتقع قرية الكويت بمنطقة جبلية مرتفعة، ويتم تغذية قرية الكويت عن طريق محطة رفع (خزان أرضي وطلمبات لضخ المياه) نظرا لارتفاعها، حيث يتم ملئ الخزان الأرضي بالمياه ثم ضخ المياه عن طريق طلمبات رفع المياه.

وأوضحت إنه نظرًا لوجود نقص مائي في مياه الشرب بمركز دشنا يتم تغذية الخزان الأرضي للقرية عن طريق عمل مناوبات بين قري مركز دشنا، وسيتم التغلب علي مشكلة نقص المياه بالقرية نهائيا فور انتهاء الهيئة القومية من تنفيذ توسعات محطة مياه شرب دشنا السطحية من ٤٠٠ ل/ث الي ٨٠٠ ل/ ث و التي يتم تنفيذها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي.