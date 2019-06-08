اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، إعلان وزارة الداخلية مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كين الأبطال، وافتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل، وقناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها..

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين داخل وكر "أبو عيطة" متورطين فى الهجوم على كمين العريش

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها

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