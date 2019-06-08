اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتستعرض لجنة "الخطة والموازنة" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 1 / 2019، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الصحية.

وتستكمل لجنة "الشئون الاقتصادية" نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروعي قانونين بشأن تعديل ذات القانون مقدمين من كل من: النائب ياسر عمر محمد عمر وستين عضواً آخرين، والنائب محمد أحمد العقاد وستين عضواً آخرين.

وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتتعرض لجنة "القوى العاملة" التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن الموضوعات التي نظرتها منذ بدء دور الانعقاد العادي الحالي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة"، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

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كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".. وطلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن "عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة"، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنظر لجنة "الصناعة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية.

وتواصل لجنة "الإدارة المحلية" مناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الاسماعلية – بور سعيد – السويس).. بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وتعقد لجنة "الشئون الإفريقية" - اجتماعا لمناقشة خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحياً في إفريقيا خاصة بعد تخفيض تذاكر دخول الإخوة الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.

وتناقش لجنة "السياحة والطيران المدني" استعدادات وزارة السياحة لاستغلال الحدث الرياضي الكبير (كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم) المقامة في مصر، للترويج للسياحة.