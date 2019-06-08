السيطرة على حريق خلف نادي أبو الهول.. والآثار: المنطقة الأثرية آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قالت وزارة الآثار، إن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق محدود في الحشائش الجافة الموجودة خلف نادي أبوالهول، والبعيدة تماما عن منطقة آثار الهرم.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: أنه تم إخماد حريق محدود في الحشائش الموجودة بعيدًا عن منطقة آثار الهرم.
بدوره، أكد أشرف محيي مدير عام آثار الهرم، أن المنطقة الأثرية آمنة، ولم يلحق بها أية خسائر أو أضرار نتيجة الحريق.
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