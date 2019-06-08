مصابة بضمور وأختها المسئولة.. قصة طالبة نشرت امتحان العربي للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، الذي أداءه الطلاب اليوم السبت.

وأثارت هذه الصور ردود فعل واسعة، إذ ظهر معها بوضوح الكود المطبوع على الكراسة الامتحانية ورقم الجلوس، هي طالبة متقدمة للامتحان بنظام دمج.

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ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي قصة هذه الطالبة:

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