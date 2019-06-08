عودة ساعات العمل الرسمية بالمترو: "5.15 صباحًا حتى الواحدة ليلًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، عودة ساعات العمل الرسمية للمترو بداية من اليوم، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا، والانتهاء من آخر رحلة في الـ 1 صباح اليوم التالي.

وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم، إنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق.

وأشار إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أية حالات إغماء أو أية حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.​