"السلطاني الحل".. شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أرجع حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق خلال الأيام الماضية، إلى سوء الأحوال الجوية خلال الشهور السابقة والذي تسبب في سقوط المحصول من على الأشجار بشكل مبكر في عدد من المناطق، وتلفه، فضلًا عن كثرة حلقات التداول بين المزارعين والتجار.

وكان ارتفاع أسعار محصول الليمون في السوق، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وطالب عدد من الأشخاص بتشكيل حملات مقاطعة بعدما ارتفع سعره إلى 100 جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "نجيب" لمصراوي، السبت: "السعر خرج مرتفع من بورصة الليمون بأكثر من 15% من سعره الطبيعي، ووضع التجار أضعاف الربح كذلك".

وأشار إلى أن الشعبة رصدت ارتفاع أسعار الليمون منذ أيام، حيث تراوح في الأماكن الشعبية من 50 إلى 60 جنيهًا، والأماكن الراقية من 80 إلى 100 جنيه.

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وأوضح رئيس شعبة الخضروات أن البحيرة هي المحافظة الأكثر إنتاجا للمحصول على مستوى الجمهورية، ويطلق عليها "بورصة الليمون"، لافتًا إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر ببعض الزراعات مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار الليمون خلال أسبوعين كحد أقصى بعد طرح صنف "السلطاني" بالأسواق المحلية، مما يترتب عليه انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%.

وأشار إلى أن البحيرة والمنيا وأسوان أكثر المحافظات التي تزرع صنف السلطاني على مستوى الجمهورية.

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