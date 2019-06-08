نشرة الحوادث المسائية.. مصرع 3 أشخاص في حادث بالمحور ولجان ثانوية عامة بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات أعلى المحور

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

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متهم في "تنظيم جبهة النصرة" عن جواز سفره ضمن الأحراز: "سافرت تركيا وقطر"

تضمنت أحراز المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة"، على جواز سفر خاص بالمتهم الرابع محمد أحمد عباس، وبه تأشيرات سفر لدول تركيا وقطر، وسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر.

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"حازم قلب الأسد والذئاب المنفردة".. مشاهد في أحراز قضية "تنظيم جبهة النصرة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، فض الأحراز المضبوطة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة".

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تأييد إعدام متهم والسجن 15 سنة لآخرين في قضية "أوسيم الإرهابية"

قضت محكمة النقض، بقبول طعون المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم الإرهابية".

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تأجيل محاكمة مرسى و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" للغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية "، للغد.

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بالفيديو.. "السجون" يعقد 10 لجان للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة

عقد قطاع مصلحة السجون، 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة، لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الامتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

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إحباط محاولة تهريب 18600 قرص مخدر بمطار القاهرة- (صور)

تمكنت الخدمات التأمينية بميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة تهريب 18600 قرص مخدر، حاول أحد الركاب تهريبها بداخل بعض المأكولات بإحدى حقائبه.

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بالفيديو.. لحظة القضاء على 4 عناصر إرهابية متورطين في الهجوم على كمين جنوب العريش

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تتبع قوات الشرطة لعناصر إرهابية متورطة في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر إرهابية.

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