مصر | غدا.. استكمال محاكمة 43 متهما في "حادث الواحات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. استكمال محاكمة 43 متهما في "حادث الواحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.