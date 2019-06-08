أخبار مصر | "الأوقاف": إحلال وتجديد 1238 مسجدًا بإجمالي مليار و269 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": إحلال وتجديد 1238 مسجدًا بإجمالي مليار و269 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت وزارة الأوقاف خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019، ميزانية كبيرة لإعمار بيوت الله عز وجل إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما تم تنفيذه كاملا إحلالا وتجديدًا إشهارا عاما أو محليا خلال العام الحالي 247 مسجدًا بإجمالي 268 مليون جنيه، وما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالي 198 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه .

وأوضحت أن ما يجرى العمل في تنفيذه إحلالا وتجديدًا إشهارًا عاما أو محليا 303 مسجد بإجمالي 479 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه، و صيانة 240 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو 21 مليون جنيه منها.

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وأشارت إلى أن ما تم الإشهار الفعلي عنه عامًا أو محليًا وجار أعمال البت لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.

وأكدت أن إجمالي المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالي الحالي 445 مسجدًا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه , إضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالا وتجديدا وصيانة في 543 مسجدًا تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه، وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 550 مليون جنيه إضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد ليكون إجمالي ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالي 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.

واختتمت بيانها أن إجمالي خطة الوزارة بلغ نحو مليار و269 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 650 مليون جنيه، منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.