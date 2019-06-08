شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: الدراما المصرية تعود إلى الخلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية رانيا بدوي، أن مسلسلات رمضان لهذا العام دون المستوي ولَم يكن هناك عملا واحداً يمكن الإشارة اليه بأنه مسلسل متميز بما يليق بسمعة الدراما المصرية، مؤكدة أن الدراما المصرية ترجع إلى الخلف.

ووجهت «بدوي» خلال تقديم برنامجها «كلام رنوش» المعروض على صفحتها الرسمية على «الفيسبوك واليوتيوب» رسالة إلى صناع الدراما المصرية، قائلة: «أنفقتم الملايين والنتيجة صفر كبير، أنتجتم عشرات المسلسلات في رمضان ولم ينجح أحدها».

وأكدت أن الأعمال الرمضانية في عام 2019 تنذر بأن الدراما المصرية في خطر شديد من تراجع مستواها، مضيفة: «ربما يعود السبب في رداءة الإنتاج هو احتكار جهة واحدة لأغلب الأعمال أو الاستسهال أو عدم الاهتمام أو نضوب مستوى التأليف».

Advertisements

وأشارت إلى أنه بات ملحوظا هذا العام أن هناك أزمة ورق حقيقة وضعف في السيناريو والتأليف وكذلك في الإخراج مما انعكس على أداء الممثلين، مشيدة بالمسلسل اللبناني «خمسة ونص» الذي شارك فيه بعض الفنانين السوريين، قائلة إنه نموذج يُحتذى به في الإخراج والكتابة، خاصة وأنه كشف عن المستوى الحقيقي للدراما المصرية وتفوق الدراما اللبنانية والسورية عليها.

وتابعت أن تفوق الدراما اللبنانية على المصرية لا يعود لمسائل إنتاجية فقط فربما يعود أيضًا لمساحة الحرية السياسية والاجتماعية التي تتيح لهم تقديم أعمال لا يمكننا تقديمها، مشددة على ضرورة الاهتمام بالدراما المصرية باعتبارها أحد أذرع القوى الناعمة بمصر وأحد أذرع التأثير بالمنطقة العربية.

وواصلت الإعلامية، حديثها قائلة: «لابد من الوقوف أمام مخرج المسلسل فيليب أسمر، الذي صنع حالة مميزة وقدم صورة غير طبيعية وجعل الممثلين يقدمون أفضل ما لديهم، ولم يعرض مشهدًا واحدًا ساذجًا بعكس الدراما الرمضانية المصرية سادها المشاهد الساذجة وغير المنطقية بشكل لن يقدمه المخرج المبتدأ».