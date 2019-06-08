شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الحيوان تتحدى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بـ 90 ألف زائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حصاد زوار حديقة الحيوان بالجيزة بلغ 511 ألف زائر، منهم 90 ألفًا، السبت، رغم بدء امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، وهو ما يكشف عن حجم الإقبال الشديد على حديقة حيوان الجيزة وما تم تنفيذه من مخطط تطوير للمسطحات الخضراء ومبايت الحيوانات وأماكن الاستراحات لزوار الحديقة.

وأضاف «رجائي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي عدد زوار حديقة الحيوان بالإسكندرية بلغ 132 ألف زائر، بالإضافة إلى 33 ألفًا بحديقة حيوان كفر الشيخ، و51 ألف زائر لحديقة الحيوان بالفيوم، و19 ألف زائر لحديقة حيوان بني سويف، و27 ألفًا لحديقة حيوان طنطا، و20 ألفًا لحديقة حيوان الشرقية، ليصل إجمالي زوار حدائق الحيوان بالقاهرة والمحافظات إلى 795 ألف زائر.

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان

٥٠ ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أيام العيد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان

حديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوارها ثاني أيام عيد الفطر المبارك - صورة أرشيفية