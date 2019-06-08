شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني: نثق في قدرة الأجهزة الأمنية على محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على جهودهم الجبارة التي يبذلونها من أجل تطهير أراضي الوطن من دنس الإرهاب.
وأشاد «سالم»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بسرعة تصفية الخلية الإرهابية المتورطة في الاعتداء على أحد الأكمنة في شمال سيناء، مؤكدا أن هذا الرد السريع جدا من شأنه ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر.
وأبدى الخبير القانوني البارز ثقته الكاملة في المخابرات العسكرية وكذلك المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني بشأن دورهم الكبير القادم في رصد بقايا الخلايا الإرهابية النائمة ومواجهتها قبل أن يفكروا في تهديد الأمن القومي المصري.
وجدد سالم نعيه لشهداء الشرطة والجيش، مؤكدا أنهم فخر الوطن وأن التاريخ المصري لن ينسى دورهم الكبير في حماية هذا الوطن، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.
واختتم الخبير القانوني تصريحاته مؤكدا دعم الشعب المصري كله للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته المقبلة الهادفة للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان رغم المعوقات التي تواجهه والتي تغلب عليها جميعًا منذ أن تم انتخابه رئيسا لمصر عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
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