شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا في بني سويف خلال الفترة من 3 إلى 7 يوينو الجاري، أعمال إزالة لـ 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى (العواونة، قاي، براوة، النويرة، ميانة، البهسمون، منيل غيضان، عزبة عبدالحفيظ،)، ورفع 23 حالة إشغال من شوارع مدينة إهناسيا لتيسير حركة المرور أمام المواطنين، والتي شملت عربات فاكهة وطاولات مقاهي وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية.

وبحسب بيان، السبت، جاءت الحملة تنفيذًا لتوجهيات المحافظ المستشار هاني عبدالجابر بشأن مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية واستمرار حملات إزالة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وفي قطاع الطرق، فقد تم الانتهاء من رصف مدخل مدينة إهناسيا ووضع الطبقة الأخيرة من الرصف واستكمال رصف شارع جمال عبدالناصر.