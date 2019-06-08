شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن تسلّم 182 ألف طن قمح بنسبة 96% من المستهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، استئناف أعمال توريد القمح للشون والصوامع والهناجر وكل المواقع التخزينية، اليوم السبت، بعد توقفها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على قرار وزارة التموين في هذا الشان.

وأضاف المحافظ أنه تقرر العودة للعمل بنظام الفترة الواحدة في أعمال التوريد بمواقع التخزين، مشيرًا إلى أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 182 ألف طن بنسبة 96% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 إبريل الماضي وحتى اليوم، وذلك طبقًا للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، الذي يتناول سير العمل في توريد وتسلّم محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال ألتوريد وتسلّم الأقماح بالمواقع التخزينية البالغ عددها 20 موقعًا على مستوى المحافظة.

من جهته، أوضح مصطفى راشد، رئيس اللجنة، أن مواقع التخزين بالصوامع والشون استأنفت عملها، اليوم السبت، بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ الثلاثاء الماضي حتى أمس الجمعة، منوها عن عودة العمل بنظام الفترة الواحدة من 8 صباحا إلى 8 مساء بدلًا من نظام الفترتين الذي كان متبعًا خلال شهر رمضان، ومشيرًا إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أي معوقات وحلها فورًا، فضلًا عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألفًا و308 فدادين بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألفًا و544 إردب قمح، بما يعادل 319 ألفًا و431 طنًا.