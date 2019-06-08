شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» في أول أيام امتحانات الثانوية العامة: تعاملنا مع 32 حالة مرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ32 بلاغًا لحالات مرضية، خلال أول أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وذكرت أنه جرى إسعاف 6 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل 24 حالة إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا تزال حالتان بالمستشفيات تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة ومن المنتظر خروجهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، مع المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، وتوافر كل التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.