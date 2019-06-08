شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق في «الكسب غير المشروع» لـ11 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عمرو أشرف الهراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ٥ ملايين و٨٦٢ ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة ١١ يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبدالمنعم.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات أنه في غضون الفترة من عام 2009 حتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وارتكابه سلوكًا مخالفًا لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.