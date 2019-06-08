شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الكهرباء تضبط 66 ألف قضية بـ61 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية. ونجحت شرطة الكهرباء، فى ضبط "66569" قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد "61,612,141" جنيه. Advertisements ونجحت شرطة النقل والمواصلات، فى ضبط (1,856) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– تسول - مسجلين خطر - حيازة مخدرات)، بالإضافة إلى 2 تشكيل عصابى، ضما 4 متهمين ارتكبوا 2 واقعة "سرقة عامة".

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