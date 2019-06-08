شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت كاميليا جبر شقيقة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط. ويتقدم ”الخليج 365” بخالص التعازى للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى وفاة شقيقته.

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