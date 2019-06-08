شكرا لقرائتكم خبر عن المحرصاوى يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة. وقد اطمأن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى. Advertisements ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكل بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة. كما شدد على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعى والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر.

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