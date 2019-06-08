أخبار مصر | وكيل "دينية النواب" عن قانون الأحوال الشخصية: سبب المشاكل الأسرية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "دينية النواب" عن قانون الأحوال الشخصية: سبب المشاكل الأسرية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم ببنوده الحالية أحد أهم أسباب عدم تماسك ووحدة المجتمع المصري ويعتبر سبب رئيسي في جلب مشاكل مصر الأسرية جميعها.

وأضاف شكري، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن القانون الحالي ينصف طرف على حساب طرف آخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مُؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة التي تقدم بها العديد من النواب حول قانون الأحوال الشخصية تستهدف الموائمة بتوازن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة للحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية والحفاظ على الأطفال في المقام الأول كي لا يكونوا ضحية لقرارات الرجل والمرأة بالانفصال.

كما أكد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن إنشاء محكمة الأسرة على وجه التحديد وقانون الخلع هما أحد أهم أسباب انتشار الطلاق في مصر، مُشيرًا إلى أن النواب الذين تقدموا بتعديلات حول قانون الأحوال الشخصية يتعرضون لهجمات شرسة من بين حين لآخر في محاولة للعدول على إصلاحات هذا التشريع.

وتابع: "نحن نستخدم صلاحياتنا التشريعية التي منحها لنا الدستور لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المجتمع لإرضاء الله في المقام الأول ولإصلاح المجتمع عامة".