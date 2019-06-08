أخبار مصر | الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزاوة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وجاءت المسابقة في الفروع التالية، الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط في المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجي إحدي الكليات الأزهرية ، وألا يزيد سنه عن ٣٥ عاما ، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما ، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت ١٢ سنة، والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، تحت الخامسة والعشرين سنة نصف القرآن على الأقل.

أما الفرع الخامس خاص بالطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية في أي من جامعاتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة نصف القرآن على الأقل، والفرع السادس حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثي الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية .