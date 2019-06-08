أخبار مصر | "الأوقاف": 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات للمشاركة في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية العام الحالي .

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدراسة في هذه المدارس يوم السبت ٢٢ يونيو، وأن الالتحاق بجميع مدارس الواعظات العلمية والقرآنية سيكون متاحًا لجميع السيدات بمختلف أعمارهن من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، وسائر الفتيات والسيدات وبالمجان.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ورسالتها في تحصين النشء والشباب بالعلم النافع.