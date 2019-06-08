مصر | التحريات تكشف عن سبب مصرع وإصابة 6 أشخاص أعلى المحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف عن سبب مصرع وإصابة 6 أشخاص أعلى المحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات الأولية عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري أعلى المحور، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من بينهم شاب وفتاة.

كان لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم أعلى المحور، بالقرب من نزلة المنصورية، في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص واخري ملاكي، ووجود متوفي ومصابين، بالقرب من نزلة المنصورية في الإتجاه المؤدي لمدينة 6 أكتوبر.

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وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ مدعومين باوناش الاستغاثة، وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين والمتوفي إلى المستشفي.

وتوصلت التحريات إلى أنه حال وقوف سيارة ميكروباص لتحميل الركاب بالقرب من نزل المنصورية، اصطدمت بها سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة من الخلف، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.