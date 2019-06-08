مصر | في رابع أيام عيد الفطر.. ضبط 38 حالة تحرش بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في رابع أيام عيد الفطر.. ضبط 38 حالة تحرش بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات بشوارع وميادين المحافظة، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وعلى الكافيهات والملاهي الليلية، لفحص التراخيص، فضلًا عن ضبط حالات التحرش، خلال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها العميد طارق حمزة مدير إدارة حماية الأداب، بقطاع أمن الجيزة، والعقيد محمد سعيد وكيل الإدارة، والمقدم عمرو البطران الضابط بالإدارة، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، وضباط مباحث الجيزة، وإدارة رعاية الأحداث، عن ضبط 38 حالة تعرض لأنثى بالطريق العام، 28 دراجة بخارية مخالفة، 24 مزاولة مهنة بدون ترخيص، 9 تسول، 5 مضايقة سائحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتولي التحقيقات.