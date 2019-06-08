شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رمضان والعيد.. عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق لطبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من السبت، حيث يجري تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية في 05:15 صباحًا والانتهاء من آخر رحلة في 01:00 صباح اليوم التالي.

وقال «عبدالهادي» في بيان، السبت، إنه تمت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على ركاب مترو الأنفاق.

وأشار إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.