لأول مرة في مصر.. «الزراعة» تعلن شروط تراخيص إقامة مزارع التماسيح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أول اشتراطات لترخيص مزارع إنتاج التماسيح، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة. وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي: - ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان. - موافقة جهاز شؤون البيئة. - موافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح. Advertisements - موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح. - موافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح. - سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي. - صورة البطاقة الشخصية. - رسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة. - طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. وقال الدكتور إيهاب هلال، مدير الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الترخيص بإقامة مزرعة تماسيح يسمح بتربية وإنتاج التماسيح وتصدير التمساح ومنتجاته وفقًا للمعايير الدولية التي تحددها اتفاقية «سايتس» لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

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