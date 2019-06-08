شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني: الإرهاب الأسود هدفه التغطية على إنجازات الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، ثقته الكاملة في الرئيس السيسي وقدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، رغم كل ما يواجهه من تحديات ومعوقات.

وشدد «سالم» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على أن الشعب المصري جدد تفويضه للرئيس أثناء الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية كي يكمل ما بدأه من خطط هدفها الأساسي وضع مصر في مقدمة الدول العظيمة والقوية والغنية في العالم.

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وأشار إلى أن الإرهاب الأسود الذي يطل برأسه القبيح على مصر كل فترة هدفه الرئيسي تعطيل جهود الرئيس نحو الإصلاحات الكبرى التي ينفذها في مصر فور انتخابه رئيسا، هذا بجانب محاولة التغطية على الإنجازات التي حققها الرئيس والتي منها كوبري تحيا مصر الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضح أنه يثق تمامًا في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء تمامًا على الإرهاب وقيادة أول مشروع حقيقي لتنمية سيناء، مشددا على أن حمل الرئيس أصبح ثقيلًا جدًا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود من مختلف أبناء الشعب المصري لقيادة الوطن نحو التقدم والازدهار.

وجدد سالم تحيته لشهداء الشرطة والجيش، مؤكدا أنهم رسموا بدمائهم بداية الطريق نحو مستقبل مشرق لمصر.