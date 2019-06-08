شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد موقع حريق مصنع «ميت عنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، تشكيل لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية رئيس مركز ومدينة طلخا ومسؤولي الأمن الصناعي والحماية المدنية وإدارة البيئة لمراجعة أوضاع تراخيص المصانع بمركز ومدينة طلخا خلال أسبوع، على أن يتم عرض النتائج عليه شخصيًا.

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمصنع البلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا والذي اندلعت فيه النيران، صباح الجمعة، وتم إخماده بعد انتقال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للموقع وتعاملها مع الحادث.

وقال محافظ الدقهلية، إن مهمة اللجنة الوقوف على مدى قانونية وسلامة التراخيص الممنوحة لتلك المصانع ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصناعية اللازمة للترخيص وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية من طفايات الحريق المختلفة «البودرة والرغاوي» وحنفيات مياه الإطفاء ومختلف أجهزة وأدوات ومعدات مواجهة الحوادث وخاصة الحريق والماس الكهربائي.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي، أن عمل اللجنة تقنين أوضاع المصانع التي لم تكتسب وضعًا قانونيًا بعد، وذلك بشرط الالتزام بصحيح القانون وفي حدود المسموح به لعدم إغلاقها وضمان سلامة موقفها القانوني والتزامها بالمعايير المحددة لعمل المصانع، بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين بها والبيئة المحيطة ولا يؤثر على الموقع والموقف العام لهذه المصانع.