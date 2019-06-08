شكرا لقرائتكم خبر عن لإنجاح كأس الأمم.. تشغيل محطات مترو «هارون ونادي الشمس والألف مسكن» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه سيجري فتح عدد من محطات الجزء الاول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب، وذلك بدءًا من السبت الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٩ وخاصة بعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب والتي شهدت نهو كافة الإختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهرباء السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات ( هارون ونادي الشمس وألف مسكن).

جاء ذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها احد القطارات من محطة ارض المعارض مرورًا بمحطات الاستاد وكلية البنات والاهرام وهارون وهليوبليس والف مسكن ونادي الشمس حيث اطمئن على انتهاء التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذه المحطات والاستعداد التام لأستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم.

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وأكد الوزير خلال الجولة أن فترة التشغيل التجريبي بالركاب هي فترة تمهيدية قبل التشغيل والإفتتاح الرسمي للمحطات، مشيرًا إلى ان هذه الفترة تأتي بعد اتخاذ كافة عناصر السلامة والامان للجمهور وليكون تشغيل هذه المحطات متزامنًا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية جميع التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الافريقية المقامة بمصر بدءًا من الحادي والعشرين من هذا الشهر حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيًا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة والف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الإستاد بالخط الثالث للمترو والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة وكذلك تسهيل تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام بالإضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الاول والثاني إلى الخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولي.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ العمل بمحطة هليوبليس والتي سيعبرها القطار والتي تعتبر أكبر محطة في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنا مع احتفالات اكتوبر القادم كما سيتم نهو محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات ديسمبر هذا العام على ان يتم نهو كافة محطات الجزءين الاول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور أبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الاساس للقطار الكهربائي.

ولفت إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لاتقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة حيث ان كل محطاته وقطاراته مكيفة وزمن التقاطر به اقل من الخطين الاول والثاني وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.

كما قام وزير النقل خلال الجولة بالإطمئنان عل انتظام العمل بالمحطات والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل في مجال المترو خاصة وانه احد اهم الحلول الرئيسية لتحقيق السيولة داخل القاهرة الكبرى.

جولة تفقدية لوزير النقل بالخط الثالث لمترو الأنفاق

جولة تفقدية لوزير النقل بالخط الثالث لمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق

محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن ) بالخط الثالث للمترو الأنفاق