شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب الثانوية العامة امتحان العربي "تحفه" والنحو فيها " تكا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القاهرة بمدرسة المنيرة بالسيدة زينب، سعادتهم بسهولة اسئلة امتحان اللغة العربية، والذى جاء فى متناول الطالب المتوسط، فيما أبدى عدد قليل من الطلاب من وجود صعوبة فى أسئلة النحو، فيما اطمأن أولياء الأمور على أبنائهم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طلاب الثانوية العامة امتحان العربي "تحفه" والنحو فيها " تكا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.