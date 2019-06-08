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نقابة الاجتماعيين توقع عقود استكمال مدينتها بأكتوبر وتسترد أرض النادى بحكم قضائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين، اليوم السبت، عقد استكمال إنشاء مدينة الاجتماعيين بأكتوبر، بعد عدة سنوات من المشكلات التى تسببت فى توقف تنفيذ المشروع الذى بموجبه تم الاتفاق على إنشاء المدينة على عدة مراحل تبدأ ببناء 11 عمارة سكنية، على أن يكون بداية العمل الأسبوع الجارى، بتكلفة إجمالية للمشروع تقترب من نصف مليار جنيه.

 

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كما أعلن " زيد " في بيان، أن النقابة حصلت على حكم قضائى ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يلزم الهيئة بموجبه على إعادة 5 أفدنة خاصة بنادى الاجتماعيين بأكتوبر، بعد أن قامت هيئة المجتمعات بسحبها من النقابة بسبب خطأ فى الإجراءات من قبل الهيئة.

 

 

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