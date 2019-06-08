شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية : شرب المياة يحمى الخلايا من تراكم السموم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد القومى للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة أن تناول المياة للكبار والصغار هام للغاية لكونه يقوم بعملية غسيل للخلايا من السموم التى تتعرض لها بفعل التغذية الغير سليمة على مدار اليوم.
وقال المعهد القومى للتغذية أن شرب المياة ينشط الذاكرة ويساهم فى توقد الزهن وتابع: ينبغى شرب من 6 إلى 8 كوبايات مياة يوميا لافتاً إلى أنها تساهم فى انقاص الوزن وتحمى من الإصابة بالسمنة وهامة لنظافة الكلى والتخلص من الأملاح الذائدة .
وكان المعهد القومى للتغذية أطلق حملة للتوعية بنظام التغذية الصحية السليمة للحماية من الأمراض وخاصة السمنة والسكر والضغط.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد التغذية : شرب المياة يحمى الخلايا من تراكم السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.