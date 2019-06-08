شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه للوقوف على حالتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات المياه، للوقوف على الحالة الفنية للمحطات للتأكيد على جاهزيتها للوفاء بالإحتياجات المائية فى موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة الاعمال القائمة و سير العمل وانتظام الورديات على مدار اليوم.

وتنقسم المحطات التابعة للمصلحة إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.

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وكان المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن دور المصلحة عملية انشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، مشيراً إلى أنه يوجد لدى المصلحة 836 محطة بداء من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، ويقصر دورها على رفع.

وأكد أن المصلحة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى أعمال التشغيل الذاتى من خلال تصنيع مستلزمات العمرات لوحدات محطات الطلمبات من أعمدة وجلب وبوابات وشبك أعشاب وخلافه بالورش المركزية التابعة للمصلحة لتوفير احتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبى وتركيبها بأعمال العمرات حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى توفير مستلزمات عمرات بتكلفة 120 ألف جنيه، و حققت توفير موارد مالية للدولة تقدر بنحو 18 مليون فى حال إسنادها لشركات متخصصة وتم إجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لـ (60 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى بتكلفة تقديرية 350 الف جنيه بتوفير موارد مالية تقدر بنحو 1.85 مليون جنيه حال إسنادها للشركات.