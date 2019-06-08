شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلبة ثانوية عامة يستنكرون سحب ساعة اليد من أبنائهم باللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة سحب ساعات اليد من الطلبة داخل لجنة الامتحان، مؤكدين أنها مهمة للطالب داخل اللجنة حتى يتعرف على الوقت المتبقى من زمن الإجابة عن جميع الأسئلة.

وطالب أولياء الأمور بالإبقاء على ساعة يد الطالب أو التنبيه على الطلاب بحيازة ساعة يد عادية غير حديثة.

وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة إن بعض ساعات اليد حديثة ومتصلة بالإنترنت ويستطيع الطالب أن يصور الأسئلة من خلالها، وسيتم بحث مطلب أولياء الأمور.