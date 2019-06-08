شكرا لقرائتكم خبر عن صور رئيس قطاع الرى يتفقد حالة المجارى المائية بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبد اللطيف خالد -رئيس قطاع الرى، يرافقه المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظه الشرقيه حالة الرى حالة المجارى المائية ومتابعة حالة الصيانة والاطمئنان على أمن وأمان الجسور، والتصرفات اللازمة لموسم أقصى الاحتياجات .

وتضمنت الجولة المرور على بحر بهنباى وترع كفر الجنيدى والجزيرة السفلى وبحر مشتول وترعه الهجارسة وقنطرة حجز البوصة بنهاية بحر مشتول ومحطات خلط كفر غنام والهجارسة وأبو الشقوق وقنطرة حجز منزل حيان بزمام هندسات رى الابراهيمية وكفر صقر والزقازيق.

وكان رئيس مصلحة الرى قد أكد فى تصريحات سابقة له أن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة تتابع على مدار الصيف وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور، إبلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع، أولاً بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى لضمان وصول المياه إلى المزراعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.

يذكر أنه تم تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بـ 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"، و تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية قامت بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

كما تم حظر زراعة الأرز فى محافظات " أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".

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