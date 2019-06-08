شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تزيل تعديات على محطة حانوت بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم تنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى على محطة حانوت بالمنصورة بالكامل، وتدعيم المحطة بمحول قدرة 1500 كيلو فولت أمبير جهد 6 ك.ف/ 0.380 ك . ف، ونقله من مركز طوارئ مريوط إلى محطة حانوت بشرق الدلتا.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه يتم الاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تفقد محطة القصبى والقصبى الاضافية ومحطة بنى عبيد ومحطة صفط للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنة و مدى جاهزيتها لموسم أقصى الاحتياجات.

وكشف آخر تقرير لمصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات وقعت على أملاك المصلحة، وتمثلت تلك الازالات فى حالات بناء فى حرم محطات الرفع او اعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف، ونظرا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على اداء المحطات ووظائفها الفنية فى رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون فى ظل دعم قوات إنفاذ القانون فقد كان لزاما ان تزال تلك المخالفات ضمن موجات الازالات التى تنفذها أجهزة الدولة.