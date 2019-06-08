شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الأزهر الالكترونية 2019 تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ،إن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019، سيتم اعتمادها خلال 48 ساعة.

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وأضاف أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة تمت وانتهت وأنه يتبقى فقط اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الالكترونية 2019، المسئولة عن نشر نتائج مختلف المراحل الثانوية فى الأزهر.